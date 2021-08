Pesquisa de universidades brasileiras detecta coronavírus pela análise da retina

Pesquisadores brasileiros conseguiram, pela primeira vez, detectar a presença do coronavírus em retinas. O estudo pode contribuir para compreender melhor a dinâmica do vírus e as sequelas em pacientes infectados. A pesquisa é conduzida pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com recursos da rede financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Os pesquisadores analisaram retinas de pacientes que morreram em decorrência da Covid-19 e compararam com fotos dos olhos desses pacientes quando vivos para analisar as diferenças e formas de aferir a presença do vírus a partir da retina. Segundo o professor da UFRJ e um dos coordenadores do estudo Rubens Belfort Jr, a retina é um biomarcador importante, pois faz parte do sistema nervoso, mas é mais acessível, permitindo identificar a presença do vírus em determinados locais do corpo, como nesse sistema.

Além de identificar a presença do vírus e de reservatórios dele nos corpos dos pacientes, o professor explica que os resultados do estudo podem auxiliar no processo de entendimento e enfrentamento das sequelas de pessoas que contraíram a Covid-19. "A pesquisa pode ajudar a entender a existência das sequelas e como combater as sequelas, como aquelas relacionadas às alterações neurológicas que alguns pacientes com covid-19 desenvolvem", disse Rubens Belfort.

As informações obtidas pela pesquisa podem contribuir para a compreensão das causas das sequelas. "Será que desenvolve porque é alteração imunológica ou tem relação com o vírus que ficou?", indaga, exemplificando que tipo de questões carecem de melhores explicações.