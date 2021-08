Vacinação contra Covid-19 chega a pessoas de 29 anos nesta segunda-feira

A prefeitura de Porto Alegre amplia o público prioritário de vacinação da primeira dose contra Covid-19 nesta segunda-feira (2) chegando a pessoas com 29 anos ou mais. A aplicação ocorrerá em 12 unidades de saúde e no drive-thru híbrido do Shopping Bourbon Wallig (atende pedestres e veículos).

Também será retomada a vacinação para adolescentes com comorbidades a partir de 12 anos (1ª dose), gestantes e puérperas (2ª dose). Para estes dois públicos, a vacinação ocorre exclusivamente em seis unidades de saúde: Bananeiras, Jardim Leopoldina, Macedônia, Primeiro de Maio, Santo Alfredo e Tristeza.

A aplicação da primeira dose continua para os públicos já contemplados anteriormente na campanha: profissionais de saúde e de apoio à saúde; pessoas com deficiência a partir de 18 anos; pessoas com comorbidades a partir de 18 anos; funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior; gestantes e puérperas; cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência permanente e lactantes (que estejam amamentando bebês com até 12 meses).

Documentação

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para os cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência permanente, é preciso certidão de nascimento ou documento de guarda e comprovação da deficiência permanente. Gestantes precisam de documento que comprove a gestação (exame laboratorial/ecográfico ou o cartão de pré-natal) e puérperas, documento que comprove o puerpério (registro de alta hospitalar ou certidão de nascimento da criança). Já as lactantes devem levar documento de comprovação que contenha a data de nascimento da criança.

Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho em Porto Alegre. Já para o grupo das comorbidades e deficiência, é necessário comprovar a condição (receita, laudo de exame, laudo ou relatório médico – exceto Síndrome de Down). No caso dos adolescentes com comorbidades, o comprovante de residência poderá ser no nome dos pais ou responsáveis.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose segue disponível em 30 unidades de saúde e oito farmácias parceiras para quem recebeu AstraZeneca há pelo menos dez semanas e em 20 unidades de saúde para todos que receberam a primeira dose de Coronavac há 28 dias. Não haverá aplicação de segunda dose Pfizer para o público em geral, pois não existem pessoas com doses com prazos determinados para o período. Segundo determinação do Ministério da Saúde, desde 14 de junho o intervalo entre a primeira e segunda dose do imunizante Pfizer é de dez semanas.

Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Informações sobre vacinação

Primeira dose contra a Covid-19 (adultos)

Público: pessoas com 29 anos ou mais; profissionais de saúde e de apoio à saúde; pessoas com deficiência a partir de 18 anos; pessoas com comorbidades a partir de 18 anos; funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior; gestantes e puérperas, cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência permanente e lactantes (que estejam amamentando bebês com até 12 meses).

Onde: 12 unidades de saúde e drive-thru híbrido Bourbon Wallig (atende pedestres e veículos)

Horário: 8h às 17h

Agendamento: App 156+POA (agendas para as unidades São Carlos, Morro Santana e Tristeza)

Horário: 18h às 21h

Primeira dose contra a Covid-19 (adolescentes)

Público: adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, com comorbidades

Onde: seis unidades de saúde (Bananeiras, Jardim Leopoldina, Macedônia, Primeiro de Maio, Santo Alfredo e Tristeza)

Horário: 8h às 17h

Segunda dose da Coronavac/Butantan

Público: pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias

Onde: 20 unidades de saúde

Horário: 8h às 17h

Agendamento: App 156+POA (agendas para as unidades Bananeiras, Chácara da Fumaça, Cristal e São Cristóvão)

Horário: 18h às 21h

Segunda dose da Oxford/AstraZeneca

Público: pessoas que receberam a primeira dose há dez semanas

Onde: 30 unidades de saúde e oito farmácias parceiras

Horário: 8h às 17h (nas unidades de saúde) e das 9h às 17h (nas farmácias parceiras)

Agendamento: App 156+POA (agendas para as unidades Belém Novo, Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém, Santo Alfredo, São Cristóvão e Vila Jardim)

Horário: 10h às 19h

Segunda dose da Pfizer/BioNTech

Público: exclusivamente para gestantes e puérperas que receberam a primeira dose de AstraZeneca/Oxford há dez semanas ou mais

Onde: seis unidades de saúde (Bananeiras, Jardim Leopoldina, Macedônia, Primeiro de Maio, Santo Alfredo e Tristeza)

Horário: 8h às 17h