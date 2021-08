Ocupação de UTIs no RS cai para 63,1%

A ocupação dos leitos de UTIs nos hospitais gaúchos recuou para 63,1% neste domingo (1º). Segundo boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), do total de 2.138 pacientes internados em unidades de tratamento intensivo no Rio Grande do Sul, 797 são portadores de Covid-19 e 91 estão suspeitos de estarem infectados com a doença.