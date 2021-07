RS receberá lotes com mais de 300 mil doses de vacina da Covid-19

Com ritmo mais lento da vacinação e até falta de doses em muitos municípios para a primeira dose, o Rio Grande do Sul receberá na próxima semana mais dois lotes de imunizantes contra a Covid-19. As datas de chegada dos lotes serão ainda informadas, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES).

São 306.940 doses. Uma das cargas a desembarcar no Aeroporto Internacional Salgado Filho será da Coronavac/Butantan, com previsão de uma lote com 140.800 doses. A segunda carga será da Pfizer e terá 166.140 unidades.