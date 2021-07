Cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre já vacinaram mais de 50% com a D1

Novo Hamburgo Ao menos oito cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre já aplicaram a primeira dose (D1) do imunizante contra a Covid-19 em mais de 50% da sua população vacinável. Dos municípios consultados,lidera o ranking, com 74,6% da população vacinada com a D1. Em segundo lugar, vem Porto Alegre, com 74,2%. Referente à porcentagem de pessoas com esquema vacinal completo, a Capital fica no topo, com 45,7% dos habitantes já imunizados com ambas as doses da vacina ou com dose única.

LEIA TAMBÉM: Vacinação em Porto Alegre segue para pessoas com 30 anos ou mais no fim de semana

Porto Alegre já imunizou mais de 818,9 mil pessoas com a D1 e mais de 504,7 mil com a D2 ou dose única. Isso equivale a, respectivamente, 74,2% e 45,7% da população vacinável da cidade, um total maior do que 1,1 milhão de pessoas. Segundo os dados coletados entre quinta e sexta-feira, Novo Hamburgo conseguiu vacinar 135,4 mil dos seus 181,5 mil habitantes acima de 18 anos. Com a segunda dose, são 51,5 mil vacinados e, com a dose única, 5,3 mil.

Depois, vem Canoas, cidade com uma população vacinável equivalente a 256,5 mil pessoas. Até agora, 69,3% receberam a primeira dose da vacina, 26,8% receberam a segunda e 3,5% a dose única. No total, 78 mil residentes ou trabalhadores de Canoas já completaram o esquema vacinal. Viamão também já aplicou a primeira dose do imunizante em 69,3% da população vacinável. Essa porcentagem representa 134,3 mil dos 191,2 mil habitantes que já podem ser vacinados. A cidade contabiliza 46,9 mil pessoas com o esquema vacinal completo, ou seja, 24%.

São Leopoldo Ainda na casa dos 60%,já vacinou 61,7% da população vacinável com a primeira dose e 21,2% com a segunda dose ou dose única. Ao todo, a cidade aplicou 164,8 mil doses: 114 mil D1 e 50,7 D2 ou doses únicas. Faltam, aproximadamente, 38,6 mil pessoas para que o município do Vale dos Sinos consiga completar 100% de aplicação da D1. Recentemente, São Leopoldo decidiu antecipar a D2 para trabalhadores da educação, com o objetivo de voltar às aulas presenciais.

Já as vizinhas Sapucaia do Sul e Esteio vacinaram, respectivamente, 54,3% e 53,5% das suas populações vacináveis com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Os números equivalem a 76,3 mil pessoas, para a primeira cidade, e 44,5 mil para a segunda. A porcentagem de pessoas com o esquema vacinal completo é de 20,9% em Sapucaia do Sul e de 23,3% em Esteio. Nesta semana, as cidades estão aplicando a vacina em pessoas, respectivamente, das faixas etárias de 25 anos ou mais e de 32 anos ou mais.

Por último no ranking das porcentagens, Alvorada já vacinou 96 mil (50,3%) pessoas com a D1 e 40 mil (21,4%) com a segunda ou a única. No final de semana, a cidade vacinará pessoas de 27 anos ou mais. Todas as cidades acima iniciaram a vacinação em 19 de janeiro de 2021, dois dias depois da liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ainda, na semana passada, os municípios iniciaram a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos. Canoas já vacinou 763 adolescentes, Viamão, 649, e Alvorada, 196. As outras cidades já citadas ainda não tinham esse dado contabilizado. O Jornal do Comércio também tentou entrar em contato com os outros municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Porto Alegre, mas não conseguiu retorno.