Porto Alegre mantém vacinação para pessoas com 31 anos ou mais nesta terça-feira

A Prefeitura de Porto Alegre vai manter a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para a população com 31 anos ou mais nesta terça-feira (27). De acordo com a administração municipal, o baixo volume de doses fez com que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reduzisse número de pontos de vacinação da Capital. A primeira dose será concentrada em seis unidades de saúde, sem drive-thru.

A SMS aguarda a chegada de nova remessa de vacinas para poder ampliar o público e faixas etárias. Nesta terça e quarta-feira (28) chegam ao estado 486.810 doses de vacinas em lotes, contendo imunizantes da AstraZeneca, Pfizer e Coronavac/Butantan . A imunização continua para os públicos já contemplados anteriormente na campanha: profissionais de saúde e de apoio à saúde, pessoas com deficiência a partir de 18 anos, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência permanente e lactantes que estejam amamentando bebês com até 12 meses. Adolescentes com comorbidades com idade entre 12 e 17 anos, gestantes e puérperas seguem sendo vacinados em seis unidades específicas: Bananeiras, Macedônia, Primeiro de Maio, Rubem Berta, Santo Alfredo e Tristeza.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho em Porto Alegre. Para o grupo das comorbidades e deficiências, é necessário comprovar a condição exceto Síndrome de Down.

Vacinação em Porto Alegre nesta segunda-feira (26):

Primeira dose contra a Covid-19

6 unidades de saúde, das 8h às 17h

• Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - bairro Restinga

• Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – bairro Sarandi

• Glória - Av. Prof. Oscar Pereira, 3229 - bairro Glória

• IAPI - Rua Três de Abril, 90 - bairro Passo das Pedras

• Modelo - auditório do Colégio Júlio de Castilhos (acesso pelo estacionamento, na rua Laurindo)

• São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - bairro Partenon

Segunda dose da Coronavac

Segunda dose da AstraZeneca