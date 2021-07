Brasil se aproxima de 550 mil mortes por Covid-19

O Brasil registrou ontem 476 novas morte por Covid-19 e 18.129 infectados, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde. O País, assim, chegou a 549.924 óbitos e a 19.688.663 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

As médias móveis de mortes e casos continuam elevadas. A média de mortes é de 1.168, queda de 10% em relação ao dado de duas semanas atrás. Apesar disso, já são 185 dias seguidos com médias móveis acima de 1.000 óbitos por dia. A média de casos é de 46.825.

Já em relação à vacinação, o Brasil alcançou no sábado a 95.217.256 pessoas imunizadas com ao menos uma dose contra a Covid-19, o equivalente a 44,97% da população total. Entre os mais de 95 milhões de vacinados, 37.389.678 milhões de brasileiros estão com a imunização completa, o que representa 17,66% da população. Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 1.102.640 doses no sábado.

Em termos proporcionais, São Paulo e o Rio Grande do Sul são os Estados que mais vacinaram a população até aqui e os únicos que têm mais de metade dos habitantes com ao menos a primeira dose aplicada: 54,27% e 52,15%, respectivamente. Ao mesmo tempo, o Mato Grosso do Sul é onde está a maior porcentagem de moradores com a imunização completa: 31,1%.

Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose também está em São Paulo (25,12 milhões), seguido por Minas Gerais (9,22 milhões) e Rio de Janeiro (7,33 milhões).