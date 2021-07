Prefeitura de Porto Alegre e TemBici fecham parceria e disponibilizam bicicletas para quem for se vacinar

A Prefeitura de Porto Alegre e a TemBici, instituição responsável pelo sistema BikePOA, fecharam uma parceria com o intuito de demonstrar a importância da vacinação e facilitar os deslocamentos da população até os postos. A empresa irá disponibilizar duas viagens gratuitas, de até três horas, para aqueles cidadãos que forem se vacinar contra a Covid-19. A ação é válida para a primeira e/ou segunda dose.

Para utilizar o serviço, que estará disponível até o dia 31 de outubro, o cidadão precisa baixar o app Bike Itaú, selecionar a opção que diz plano de vacinação e colocar o código PRIMEIRA se estiver indo tomar a primeira dose e SEGUNDA se estiver indo tomar a segunda, para assim liberar a gratuidade.

A abertura da campanha aconteceu nesta sexta-feira (23) e contou a com a presença do prefeito Sebastião Melo (MDB). Segundo o chefe do executivo, uma cidade boa para se viver é aquela com vários modais que se integram, como a bicicleta. “Porto Alegre é parceira do ciclista e estamos trabalhando para ampliar e incentivar o uso das bikes na Capital, ainda mais com a disponibilidade de viagens gratuitas para quem for se vacinar", ressalta Melo.

As estações podem ser conferidas abaixo e os locais de vacinação no site da prefeitura através deste link