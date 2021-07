RS recebe quase 130 mil doses de vacinas contra Covid-19 nesta segunda

O Rio Grande do Sul receberá nesta segunda-feira (19) 129,8 mil novas doses de vacinas contra a Covid-19. Serão dois lotes que estão previstos para chegarem no mesmo avião em pouso previsto para as 23h15 no Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre.

Serão lotes de duas marcas: 81.200 doses da Coronavac e 48.600 doses da AstraZeneca. Ainda é aguardada para esta segunda-feira a confirmação de uma nova remessa de imunizantes da Pfizer.

O Governo do Estado ainda não definiu uma data de distribuição dos imunizantes para os munícipios gaúchos e nem as orientações de uso - se as vacinas serão usadas para aplicação de 1ª ou 2ª dose.