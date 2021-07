Comitê Científico do RS alerta para riscos com variante Delta

O Comitê Científico de apoio ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Rio Grande do Sul divulgou uma nota técnica na sexta-feira (16) reforçando a importância dos cuidados no estágio atual da pandemia, em especial com a variante Delta. Apesar do avanço da vacinação ser um ponto muito positivo, que reduz o número de casos graves e óbitos, isso isoladamente não é suficiente para interromper a transmissão do vírus, aponta o documento.