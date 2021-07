Porto Alegre amplia vacinação para mulheres com 35 anos nesta sexta

Com a chegada de de novo lote de imunizantes contra a Covid-19 ao Estado, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital amplia, nesta sexta-feira (16), a vacinação para mulheres de 35 anos ou mais. O atendimento para primeira dose segue ocorrendo em 12 unidades de saúde, das 8h às 17h, mas não haverá serviço nos drive-thrus, que deverão voltar a operar no fim de semana.

A vacinação segue ainda para os públicos já contemplados anteriormente, e está disponível a segunda dose para todos os que estão com o esquema vacinal em atraso da Coronavac e quem recebeu AstraZeneca há pelo menos 10 semanas.

Já a segunda dose da vacina da Pfizer estará à disposição apenas por agendamento no Aplicativo 156+POA, somente para pessoas que receberam a primeira dose até 14 de junho. Pessoas com aplicação da primeira dose fora deste prazo devem atender ao prazo de 10 semanas entre primeira e segunda dose, e não existem porto-alegrenses com prazos determinados para o período.

Foram abertos novos horários para o agendamento da segunda dose da Pfizer pelo aplicativo da prefeitura. As agendas estão disponíveis para esta sexta-feira em quatro unidades de saúde: Bananeiras, Diretor Pestana, Primeiro de Maio e Rubem Berta, das 8h às 20h. Para agendar, basta fazer o download do aplicativo, disponível para celulares Android e IOS, verificar os locais e escolher os horários disponíveis.

Também é possível agendar a aplicação da segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca pelo aplicativo. O serviço é oferecido das 10h às 19h nas unidades de saúde Vila Jardim, Nossa Senhora de Belém, Belém Novo e Rubem Berta, para todas as pessoas vacinadas com esse imunizante há 10 semanas. Já o agendamento da primeira dose está disponível exclusivamente para mulheres a partir de 35 anos ou homens a partir de 36 anos nas unidades de saúde Morro Santana, Tristeza e São Carlos. O serviço é oferecido das 18h às 21h.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na cidade. Já para o grupo das comorbidades e deficiência é necessário comprovar a condição (exceto Síndrome de Down). Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal.

Já para a segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e a carteira com registro da primeira aplicação.

Vacinação em Porto Alegre nesta sexta-feira (16):

Primeira dose

Nas 12 unidades de saúde, das 8h às 17h

• Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - bairro Restinga

• Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – bairro Sarandi

• Belém Novo - Rua Florêncio Farias, 195 – bairro Belém Novo

• Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - bairro Camaquã

• Glória - Av. Prof. Oscar Pereira, 3229 - bairro Glória

• IAPI - Rua Três de Abril, 90 - bairro Passo das Pedras

• Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - bairro Santa Tereza

• Modelo - auditório do Colégio Júlio de Castilhos (acesso pelo estacionamento, na rua Laurindo)

• Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - bairro Protásio Alves

• Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - bairro Santa Cecília

• Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – bairro Centro

• São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - bairro Partenon

Segunda dose da Coronavac

Também disponível das 12 unidades de saúde, das 8h às 17h

Segunda dose da AstraZeneca

33 unidades de saúde Nas, das 8h às 17h, e nas 18 farmácias parceiras, das 9h às 17h

Segunda dose da Pfizer

Somente por agendamento no App 156+POA (Unidade Bananeiras, Diretor Pestana, Primeiro de Maio e Rubem Berta)