Em fase de testes, app ajudará na detecção da Covid-19 pelo som da tosse

A detecção do vírus da Covid-19 tem se tornado foco no desenvolvimento de novas tecnologias. Pesquisadores da organização internacional sem fins lucrativos Virufy validaram seu algoritmo de machine learning com milhares de tosses da América Latina, Europa e Ásia para distinguir entre sons que SARS-CoV-2 provocam na tosse. Assim, utilizando inteligência artificial, criaram um aplicativo para smartphone que detecta em questão de minutos, se alguém tem Covid-19 a partir da análise de um registro de sua tosse, com 80% de precisão.

A equipe é composta por mais de 50 pesquisadores internacionais de 25 universidades de prestígio e 20 países diferentes - incluindo Inglaterra, Japão, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colômbia, México e Peru - e por especialistas médicos, técnicos e jurídicos de instituições como Stanford, Google e Princeton.

O projeto está dividido em duas partes aqui no Brasil: uma delas é a coleta de tosses de pessoas que apresentem sintomas semelhantes aos da Covid-19 através do site virufy.org/app. De acordo com o especialista em fisiologia e coordenador responsável pelos testes clínicos, Diego Carvalho, o vírus traz alterações no pulmão, garganta, vias respiratórias superiores que alteram a tosse e a fala também, alterações sutis que o ouvido humano não detecta, somente mecanismos de inteligência artificial conseguem captar. As gravações servirão para treinar o algoritmo para padrões brasileiros.

Com o algoritmo treinado, a outra parte é aplicá-lo numa pesquisa com pacientes reais que apresentarem Covid-19 positivo e negativo. “Quando um paciente for ao Hospital Regional Hans Dieter Schmidt em Joinville, Santa Catarina, para fazer o PCR, será convidado a participar da pesquisa e tossir num celular fornecido pela Virufy. Coletaremos esses dados de exames PCR e tosse e, então, cruzaremos os dados”, explica Diego.

A expectativa é que consigam dois mil pacientes em um mês para compor a pesquisa e há negociações em andamento com outros hospitais universitários da Paraíba, Santa Catarina e São Paulo para expandir a realização de testes clínicos. De acordo com o pesquisador, a ideia é chegar em precisão acima de 85%, parecido com os testes de antígenos encontrados em farmácias para detectar Covid-19. “É uma ferramenta importante de detecção precoce, mais barata para aplicar em larga escala e a intenção da Virufy é fornecer de graça para a população”.

Embora o Virufy não substitua os testes de diagnóstico de nível hospitalar e deva ser usado junto com os sintomas e verificações de temperatura, a detecção precoce e imediata incentivará a quarentena voluntária daqueles que ainda não foram vacinados, principalmente em países em que a vacinação caminha lentamente. “É uma solução global genuína para achatar a curva em todo o mundo e acabar com essa pandemia, especialmente nos países em desenvolvimento onde não há acesso massivo aos testes e vacinas, o que torna o rastreamento e o distanciamento social mais difíceis”, afirma o engenheiro de software do Vale do Silício e fundador da Virufy, Amil Khanzada.

O Gerente de Extensão da Comunidade da Virufy para o Brasil, Matheus Galiza, lembra que leva apenas dois minutos para doar uma tosse por meio de um smartphone ou computador. “Recomendamos veementemente que qualquer pessoa do Brasil que tenha tenha sintomas semelhantes aos do Covid-19 ou que tenha recentemente testado positivo para o vírus doe sua tosse. Ao fazer isso, você estará ajudando diretamente a acabar com a pandemia.”