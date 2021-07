Nova etapa do Epicovid19 inclui testagem inédita sobre imunidade celular contra o novo coronavírus

A nova etapa do Evolução da Prevalência de Covid-19 no Rio Grande do Sul (Epicovid19-RS) é inédita no País e irá contar com uma pesquisa mais aprofundada e detalhada, capaz de reconhecer o percentual de imunidade contra o novo coronavírus na população gaúcha. A testagem irá ser realizada em 500 moradores da cidade de Pelotas, entre os dias 9 e 11 de julho.

"O exame será feito com técnicas mais aprimoradas, que irão nos permitir conhecer ainda melhor a dinâmica da doença e a prevalência real no município. É uma amostra que vai poder revelar o que está acontecendo em todo o Rio Grande do Sul", afirma o chefe do Laboratório de Vacinologia do Centro de Biotecnologia da UFPel, Odir Dellagostin, que integra a equipe de cientistas da UFPel.

Dellagotin destaca que com os testes de imunidade celular e anticorpos neutralizantes contra o novo coronavírus será possível conhecer entre indivíduos que já foram infectados ou entre os que tomaram a vacina qual o percentual que está efetivamente protegido e tem anticorpos capazes de neutralizar a porta de entrada do vírus no organismo. Ele ressalta que a escolha dos participantes ocorrerá por sorteio, sendo aleatória e podendo ou não incluir casos confirmados e até quem já esteja vacinado contra a doença.

foram realizadas outras 10 , em nove cidades do Rio Grande do Sul (Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Canoas, Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Cruz, Ijuí e Caxias). "Nas fases anteriores, foi medida apenas a presença de anticorpos totais", ressalta o cientista da UFPel. Esta é a primeira pesquisa brasileira a avaliar imunidade celular e níveis de anticorpos neutralizantes contra o SARS-CoV-2em amostra populacional. Antes desta etapa,, em nove cidades do Rio Grande do Sul (Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Canoas, Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Cruz, Ijuí e Caxias). "Nas fases anteriores, foi medida apenas a presença de anticorpos totais", ressalta o cientista da UFPel.

Nesta nova etapa também será possível determinar também a resposta imune celular entre pessoas que se infectaram mas não produziram anticorpos. De acordo com Dellagotin esse fenômeno acontece entre 5% e 10% dos casos. Apesar de nem sempre ser capaz de proteger sozinha a entrada do vírus, esta resposta ajuda na produção de moléculas que combatem a Covid-19.

"O novo teste de anticorpos neutralizantes permite medir, dentre aquele conjunto de anticorpos totais, qual a proporção dessas moléculas é capaz de neutralizar a ação do vírus. O teste de imunidade celular detecta a presença de células de defesa da classe dos linfócitos T específicas contra o SARS-CoV-2", explica o chefe do Laboratório de Vacinologia do Centro de Biotecnologia da UFPel.

O pesquisador completa que, embora os testes de anticorpos totais sejam úteis para estimar a proporção de pessoas que já tiveram contato com o vírus, eles não informam se esses anticorpos são funcionais e têm capacidade de bloquear a entrada do patógeno na célula.

A metodologia do teste de anticorpos neutralizantes, baseada em uma variação da técnica Elisa (sigla em inglês para ensaio de imunoabsorção enzimática), consegue dosar a proporção desses anticorpos que tem a capacidade de “neutralizar” a região específica da estrutura viral responsável pela entrada do SARS-CoV-2nas células humanas.

A imunidade adquirida, desenvolvida pelo organismo via contato com o patógeno ou com a vacina, envolve duas classes principais de células: os linfócitos B - que produzem os anticorpos - e os linfócitos T – que, entre outras funções, produzem as linfocinas, moléculas que auxiliam no combate à infecção.

Para avaliar a imunidade celular mediada por linfócitos T, a pesquisa vai utilizar metodologia desenvolvida e padronizada pela equipe liderada pelo imunologista Edécio Cunha Neto, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). O método detecta a presença das linfocinas interferon- e interleucina-2 liberadas pelos linfócitos T no combate ao SARS-CoV-2.

"Estudos prévios já demonstraram que o nível de anticorpos totais tende a cair ao longo do tempo após a infecção", destaca o cientista. Até hoje se tem conhecimento que uma parcela das pessoas infectadas não produz níveis de anticorpos detectáveis em amostras sanguíneas, mesmo que tenham desenvolvido imunidade celular. Entretanto, pouco ou quase nada se sabe sobre anticorpos neutralizantes e imunidade celular em nível populacional, especialmente em países de renda média ou baixa, como o Brasil. "

Nosso estudo vai dar um dos primeiros passos para preencher essa lacuna”, afirma a epidemiologista e uma das coordenadoras do Epicovid19, Mariângela Freitas da Silveira. Uma das diferenças da nova etapa também está na forma de coleta do sangue dos participantes. Se nas anteriores ocorreu com mostra retirada do dedo, nesta nova etapa será necessário que o sangue seja extraído de forma intravenal. Por conta disso, e de que os testes devem ser feitos no máximo até três horas após a coleta, é que a amostragem desta edição ocorrerá apenas no município que sedia o Laboratório de Vacinologia do Centro de Biotecnologia da UFPel.