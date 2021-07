Rio Grande do Sul aplica 877 vacinas com lote vencido

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) registrou que 877 doses da vacina Astrazeneca foram aplicadas após a data de validade, representando 0,27% do total de vacinas distribuídas nos três lotes (313.630 doses). O levantamento foi realizado durante o final de semana após informação divulgada pela Folha de S. Paulo, com base nos dados do Ministério da Saúde pelo menos 26 mil doses da vacina Astrazeneca foram aplicadas no Brasil vencidas.

O relatório foi encaminhado nesta segunda-feira (5) às dezoito Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), que repassarão os dados aos 75 municípios onde houve localização dos registros. Além disso o documento traz o nome de todos os vacinados.

Os lotes que teriam sido administrados após o vencimento recebidos pelo Estado são os seguintes: 4120Z005, com validade de 14 de abril e distribuído em 25 de janeiro, CTMAV520, com validade de 31 de maio e distribuído em 26 de março, e 4120Z026, com validade de 22 de junho e distribuído em 25 de fevereiro.

Caso seja observado algum caso de vacina aplicada fora do prazo de validade, a orientação do Ministério da Saúde é que o vacinado receba nova dose, no prazo mínimo de 30 dias após a aplicação da dose vencida. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), receber uma vacina vencida pode diminuir o efeito protetor, mas o fato não acarreta em risco de evento adverso.