Famurs barra tentativa de golpe para venda de vacinas aos municípios

Dezenas de prefeitos gaúchos receberam ofertas de golpistas para compra paralela de vacinas contra a Covid-19, de diferentes laboratórios. De acordo com o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Maneco Hassen, ação da entidade e da Associação Gaúcha de Consórcios Públicos (Ageconp) junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério Público conseguiu barrar a tempo a investida contra os municípios.

Nenhuma prefeitura acabou formalizando contrato com os falsos intermediadores de laboratórios farmacêuticos. A denúncia foi tema de reportagem do programa Fantástico, da Rede Globo, deste domingo (4).

Segundo Hassen, os assédios aos prefeitos teriam ocorrido entre os meses de fevereiro e abril, quando apenas as vacinas Coronavac eram distribuídas pelo Ministério da Saúde, e as prefeituras buscavam alternativas para compra própria de outros imunizantes.

"Tínhamos expectativa de comprar vacinas conjuntamente e recebemos ofertas das mais variadas. Então, demoramos um pouco para perceber que era golpe", destaca o dirigente.

O contato com os prefeitos era feito por meio de ligações, mensagens de áudio e vídeo pelo Whatsapp e até por visitas presenciais às sedes dos municípios, onde, segundo Hassen, os supostos intermediadores tentavam forçar os gestores a assinar documentos como forma de garantir para a aquisição dos imunizantes. "As negociações iam andando e só quando chegavam nas qualificações técnicas das empresas e que não paravam. Aí percebemos o golpe", conta.

A partir de relatos que chegaram à Famurs, a diretoria da entidade e a Ageconp passaram a centralizar as falsas articulações com os golpistas, com intuito de proteger os prefeitos. "Infelizmente a gente acaba encontrando pessoas querendo se aproveitar da situação. Quando percebemos algo errado acabamos unificando as negociações em um grupo de trabalho, e comprovamos que tinha problema", destaca Hassen.

Segundo o presidente, a maioria dos prefeitos foi procurada pelos falsos intermediadores, que chegavam a pedir pagamentos antecipados para a reserva dos imunizantes. Ele próprio conta que foi contatado por mais de 20 pessoas vezes.

"Prefeito quer resolver o problema e os vendedores forçando a situação, garantindo que as vacinas já estavam no Brasil. Teve um que mostrou foto de lotes chegando no Brasil e tudo. Mas, felizmente, aqui no RS nenhuma prefeitura chegou ao ponto de fazer pagamento ou a fechar contrato", conclui o dirigente.