Prefeitura de São Leopoldo amplia vacinação para faixa etária dos 39 anos

São Leopoldo ampliará nesta segunda-feira (5) a vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir dos 39 anos de idade sem comorbidades. A faixa etária se soma aos demais públicos contemplados. É o caso das pessoas maiores de 18 anos de idade com as seguintes comorbidades: diabetes, hipertensão arterial, cardiopatias, hepatopatias, pneumopatias, imunossupressão, acidente vascular cerebral, obesidade mórbida e doenças reumáticas.

A vacinação também permanece para pessoas com deficiência permanente a partir de 18 anos. Elas podem comprovar fisicamente, por meio de laudos médicos ou mediante apresentação do Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC).

Gestantes, puérperas e lactantes de crianças até um ano permanecem contempladas.

As aplicações seguem nos locais tradicionais: Centro de Eventos, na avenida São Borja, tanto a pé quanto no sistema drive-thru, e na parte interna do Ginásio Municipal Celso Morbach, na avenida Dom João Becker. O atendimento em todos os espaços será das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

Segunda dose

Nesta segunda-feira, também será aplicada a segunda dose de AstraZeneca/Fiocruz para imunizados de primeira dose até o dia 3 de abril e de Coronavac para quem completou 21 dias da primeira aplicação. Os dois pontos oferecem as doses.