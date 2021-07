Mais 23 óbitos por Covid-19 são registrados no RS

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou na manhã este domingo (4) mais 23 óbitos por causa de Covid-19 no Rio Grande do Sul, além de 627 novos casos da doença. Com isso, o Estado registra 31.709 mortes por causa do coronavírus e marca de 1.230.739 pessoas que foram infectadas desde o início da pandemia.

Segundo a SES, do total de infectados, 1.185.582 estão recuperados (96%) e 13.359 (1%) estão em acompanhamento. Durante toda a pandemia, houve 99.073 hospitalizações por causa da Covid-19.

A taxa de ocupação de leitos de UTIs no Rio Grande do Sul era de 81,4%, representando 2.772 pacientes em 3.407 leitos de UTI. Já em Porto Alegre, até às 12h deste domingo, o monitoramento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, indicava 313 pacientes com casos confirmados e 22 suspeitos de Covid-19 utilizando leitos de UTIs.

A lotação dos leitos disponíveis em Porto Alegre estava em 85,23%. Quatro hospitais na Capital operavam com 100% ou mais de suas capacidades de leitos de UTIs comprometidas: Pronto Socorro, Ernesto Dornelles, São Lucas e o Cristo Redentor.