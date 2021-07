Porto Alegre aplicou mais de 6 mil doses de vacinas contra Covid-19 neste sábado

Um total de 6.228 doses contra Covid-19 foi aplicado pela prefeitura neste sábado (3) em Porto Alegre em cinco pontos de atendimento. Utilizado pela primeira vez como espaço de vacinação, o Ginásio Tesourinha somou a aplicação de 1.754 doses (1.710 dose 1 e 44 dose 2), seguido do drive-thru da Pucrs, com 1.624 doses aplicadas (1.535 D1 e 89 D2), drive do Barra Shopping Sul, com 1.344 doses (1.315 D1 e 29 D2), Unidade de Saúde Assis Brasil, com 939 doses (727 D1 e 212 D2), e Unidade de Saúde Belém Novo, com a aplicação de 567 doses (562 D1 e 5 D2).

A diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Caroline Schirmer, acredita que a utilização do Tesourinha como mais uma alternativa para vacinar o público da campanha atingiu seu objetivo. "Na estação mais fria do ano, o local amplo e fechado, onde conseguimos manter um bom distanciamento, propiciou não somente a aplicação do maior número de doses dos últimos meses mas também mais conforto à população", avalia. Segundo ela, a ideia é manter o ginásio como opção para outras ações e explorar novos espaços desse tipo no município.