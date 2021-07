Vacinas da Janssen serão distribuídas às Coordenadorias de Saúde na segunda-feira

As 202.850 doses da vacina da Janssen que chegaram ao Rio Grande do Sul neste sábado (3) serão distribuídas na segunda-feira (5) às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS). O avião com o carregamento, vindo de Guarulhos (SP), pousou no aeroporto de Porto Alegre às 14h10min. No início da madrugada deste sábado, um avião trazendo imunizantes da Pfizer já havia pousado no aeroporto, e um outro lote ainda chega nesta tarde com vacinas da AstraZeneca.