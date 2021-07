Prefeitura de Santo Ângelo nega aplicação de vacinas vencidas

Conforme reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, pelo menos 26 mil doses de vacinas vencidas da AstraZeneca foram aplicadas em postos de saúde espalhados pelo País. Pela matéria divulgada, em torno de 804 doses foram injetadas no Rio Grande do Sul, com o maior registro acontecendo em Santo Ângelo, que teria administrado 260 doses. No entanto, a prefeitura do município nega essa informação.

Em nota assinada pelo secretário municipal de Saúde, Flávio Christensen, a prefeitura afirma que “Santo Ângelo recebeu e aplicou todos os lotes dentro do prazo de validade do fabricante e segundo as orientações da bula”. O documento prossegue: “a título de esclarecimento, informamos que recebemos na data de 25 de janeiro de 2021 o lote da vacina Fiocruz/Astrazeneca: - 4120Z005, com validade até 16/04/2021, contendo 1 mil doses, para aplicação da 1ª dose aos profissionais da área de saúde. Todo o quantitativo foi utilizado até a data de 11 de fevereiro de 2021”.

Na data de 16 e 23 de abril de 2021 ocorreram as entrega dos lotes de vacinas Fiocruz/Astrazeneca: - 243VC029W e 213VCD030Z ambas com validade até 21/09/2021, para aplicação da 2ª dose aos profissionais da área de saúde. Segundo a prefeitura, no início da vacinação, com a grande demanda e adequando-se à nova realidade, tanto de sistemas como dos profissionais que compõem a equipe de vacinação, estava sendo realizado o controle de forma manual em planilhas.

No momento do cadastramento pelos digitadores, no Sistema do Ministério da Saúde, não constavam mais os lotes 243VC029W e 213VCD030Z, o que inviabiliza o preenchimento e finalização do programa. Devido a essa situação, foram lançadas as vacinas da 2ª dose com o lote da 1ª dose (já utilizada até 11/02), assim, ocorrendo o apontamento, erroneamente, como vencidas.

“A partir disto, estamos retificando no sistema todos os lançamentos equivocados, para que conste o lote respectivo ao dia da vacinação, ou seja, dentro dos prazos de validade, seguindo o que preconiza o plano de vacinação”, aponta a nota divulgada pelo município.