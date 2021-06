Mulheres e homens com 45 anos ou mais poderão se vacinar nesta quinta

Porto Alegre ampliará a faixa etária da primeira dose (D1) contra a Covid-19, nesta quinta-feira (1) para homens e mulheres com 45 anos ou mais. A imunização segue para os públicos já contemplados anteriormente na campanha e aqueles que precisam completar o esquema vacinal com a segunda dose (D2).

Aqueles que precisam receber a primeira dose (D1) devem procurar as 12 unidades de saúde, que atenderão das 8h às 17h e em drive-thru, das 9h às 17h.

Já o público que precisa fazer a segunda dose, serão 33 unidades de saúde, com horários das 8h às 17h, um drive-thru, das 9h às 17h, e 24 farmácias parceiras, das 9h às 17h. Os drives do Big Sertório e da PUCRS não estarão em operação. (veja os locais no fim do texto).

A segunda dose (D2) da vacina Coronavac/Butantan para todos que estão com o esquema vacinal em atraso, quem recebeu Astrazeneca há pelo menos 12 semanas e aqueles com retorno marcado para a Pfizer.

Aqueles que vão buscar os locais de vacinação devem apresentar documento de identidade com CPF e para quem vai receber a segunda dose também deve ser apresentada a carteira com registro da primeira aplicação. Pessoas que trabalham em instituições de ensino devem comprovar o vínculo, além de comorbidades e deficiência (exceto Síndrome de Down). Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal.

Vacinação em Porto Alegre neste quinta-feira (1)

Primeira e segunda dose Coronavac/ Butantan

Big BarraShoppingSul - Acesso pela av. Diário de Notícias, 300 – Cristal

Primeira e segunda dose de Coronavac, AstraZeneca e Pfizer

Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 – Bairro Belém Novo

Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

Glória - Avenida Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo das Pedras

Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Modelo - Rua Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – Sarandi

Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – Centro

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Segunda dose da Pfizer

Agafarma - rua Pereira Neto, 830, Tristeza

Agafarma - avenida Benjamin Constant, 1253, São João

Associadas - rua dos Andradas, 954, Centro Histórico

São João - rua 24 de Outubro, 676, Moinhos de Vento

João - rua dos Andradas, 1179, Centro Histórico

São João - avenida Wenceslau Escobar, 2409, Cristal

São João - rua Anita Garibaldi, 1047, Mont’ Serrat

São João - avenida Protásio Alves, 7401 – Petrópolis

São João - rua José de Alencar, 215 – Menino Deus

São João - avenida Monte Cristo, 406 – Vila Nova

São João - avenida Economista Nilo Wulff, 215 - Restinga

São João - estrada João de Oliveira Remião, 6636 - Lomba do Pinheiro

Panvel - rua João Walling, 1800, Iguatemi, Passo da Areia

Panvel - Wenceslau Escobar, 2857 , Cristal

Panvel - rua Casemiro de Abreu, 1755 , Boa Vista

Panvel - Av. Nilo Peçanha, 690, Bela Vista

Panvel - Av. Osvaldo Aranha, 1370, Bom Fim

Panvel - rua 24 de Outubro, 722, Moinhos de Vento

Panvel - rua Anita Garibaldi, 2099 Mont Serrat

Panvel - Av. Goethe, 210, Rio Branco

Segunda dose Astrazeneca/Oxford