Rio Grande do Sul tem 122 óbitos e 4.604 novos casos de Covid-19

Nesta terça-feira (29), foram confirmados 4.604 novos casos e mais 122 mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul, totalizando 1.214.291 infectados e 31.280 vítimas fatais da doença desde março de 2020.

ranking dos 12 com a maior incidência do novo coronavírus no País. São 274,9 óbitos e 10.673 contaminados a cada 100 mil habitantes, levando o Estado ao

Segundo o boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o índice de recuperados da doença é de 96% (1.167.017 indivíduos), enquanto 1% (15.905) ainda estão em acompanhamento.

Dentre os novos casos conformados, a maior incidência desta terça-feira ocorreu na cidade de Santa Maria (206). Mas também houve centenas de notificações em cidades como Caxias do Sul (197), Uruguaiana (192), Rio Grande (144), Pelotas (134) e Bento Gonçalves (104).

Porto Alegre teve registros de nove óbitos e 105 positivados com o novo coronavírus. O índice de mortalidade na Capital supera a média do Estado, com 343.9 vítimas fatais da doença a cada 100 mil habitantes.

Ainda de acordo com o balanço do governo, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos está em 83,5%. Ao todo, 1.624 dos 2.834 pacientes internados em 3.396 leitos de unidades de tratamento intensivo estão com Covid-19.