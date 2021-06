RS já tem mais da metade da população vacinável imunizada contra a Covid-19

O Rio Grande do Sul atingiu, nesta segunda-feira (28), a marca de mais de 50% da população acima de 18 anos imunizada contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), são mais de 4,5 milhões de pessoas que receberam pelo menos a primeira dose, até o momento. Além disso, cerca de 1,8 milhão de gaúchos já estão com esquema vacinal completo, recebendo duas doses ou dose única.

RS consiga vacinar toda a população adulta, com ao menos uma dose, até 20 de setembro. A estimativa do governo do Estado é que, com os demais envios de doses previstos para os próximos meses, oCom isso, o grupo deve completar o esquema vacinal até o final do ano.

As idades elegíveis para a imunização vão sendo ampliadas gradativamente, conforme a chegada de doses ao Estado, variando de município para município, conforme as estimativas populacionais. De forma geral, a expectativa da SES é encerrar o mês de junho com todas as pessoas acima dos 50 anos com uma dose recebida ao menos.

Até o final de julho, a marca será ampliada para todos acima dos 40 anos e, até o final de agosto, para todos acima dos 28 anos. A última faixa – dos 18 aos 27 anos – tem a previsão de ser vacinada entre 1º e 20 de setembro.

mais recente distribuição de vacinas pela SES ocorreu na última sexta-feira (25) primeira carga de vacinas da Janssen , quando foram entregues aos municípios 336,8 mil doses de imunizantes. Nesse lote estava incluída a, produzida pelo laboratório da Johnson & Johnson. O principal diferencial desse imunizante é a necessidade de apenas uma dose para o esquema vacinal ser considerado completo.

Por conta dessa especificação da Janssen, a SES atualizou seu painel de vacinação, passando a incluir 1ª dose, 2ª dose e dose única. Além disso, as porcentagens de vacinados distingue o número de pessoas que receberam ao menos uma dose (seja ela a 1ª dose ou a dose única) e a proporção da população com esquema vacinal completo (com duas doses ou dose única recebida).

Veja os números da vacinação no RS*

Total de doses aplicadas: 6.300.760

• 1ª dose: 4.498.221

• 2ª dose: 1.793.902

• Dose única: 8.637

Percentual de vacinados:

• Pessoas acima de 18 anos: 50,3% com uma dose pelo menos e 20,1% com esquema completo

• Total da população do RS: 39,8% com uma dose pelo menos e 15,9% com esquema completo

*registro feito pela SES até as 10h desta segunda-feira (28)