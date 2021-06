Rio Grande do Sul já registrou mais de 1,2 milhão de casos de Covid-19

Nesta segunda-feira (28), foram registradas 41 mortes por conta do novo coronavírus. Desde março de 2020, a Covid-19 já matou 31.158 pessoas em todo o Rio Grande do Sul. Somando os 480 novos casos de Covid-19 registrado no dia, o Estado contabiliza 1.210.224 infectados pela doença desde o início da pandemia. Neste período, o novo coronavírus atingiu mais de 135 mil pessoas na Capital.

O número de casos confirmados em Porto Alegre nesta segunda-feira foi mais baixo que a média de ocorrências - o que, em geral, acontece logo após o final de semana, com nove registros. Nas demais cidades, também houve poucas notificações, com exceção de Passo Fundo, que conta com 144 novos casos.

Conforme boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), atualmente 16.188 (1%) pessoas estão em tratamento contra a doença. Destas, 1.631 estão internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), onde a taxa de ocupação nesta segunda-feira é de 83,2% - com 2.826 pacientes em 3.396 leitos.