Rio Grande do Sul está entre os 12 estados brasileiros com maior incidência de Covid

O Rio Grande do Sul, que já teve a menor taxa de incidência de Covid-19 entre os estados brasileiros, mudou de posição no ranking nacional, passando para o 12º lugar na lista de maior número de casos a cada 100 mil habitantes.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a taxa atual de incidência é de 10.493 no Estado. Há um ano, era de 438,1. Ainda assim, o Rio Grande do Sul apresenta a menor taxa na Região Sul, onde Santa Catarina lidera o ranking de maior número de casos, com 14.446 casos para cada grupo de 100 mil pessoas.

Em todo o País, as maiores incidências do novo coronavírus ocorrem nas regiões Centro-Oeste (com o Distrito Federal somando 14.099 casos para cada 100 mil habitantes, Mato Grosso com 12.666 e Mato Grosso do Sul com 11.775) e Norte (onde Roraima apresenta taxa de 18.123; Rondônia com 13.782; Amapá 13.73, e Tocantins soma 12.357 casos para cada 100 mil pessoas).

No que se refere à mortalidade por conta da doença, a incidência no Rio Grande do Sul se equivale ao estado de São Paulo, onde atualmente a taxa é de 270 para cada 100 mil habitantes. Já os estados do Rio de Janeiro (317), Mato Grosso (333), Espírito Santo (282), Amapá (320), Roraima (283), Rondônia (341) e o Distrito Federal (303) são os que atualmente apresentam maior incidência em óbitos para cada 100 mil pessoas.

Em todo o País, a incidência de casos do novo coronavírus é de 8.646,3 considerando o mesmo volume de pessoas, enquanto que os óbitos incidem em uma média de 241,3 para cada 100 mil brasileiros. Nesta quarta-feira (22), em todo território nacional já se somavam 18.169.881 casos confirmados. O número de óbitos em decorrência do vírus ultrapassa 507 mil.