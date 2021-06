Servidores voluntários ajudam na vacinação contra Covid-19 em Porto Alegre

Servidores municipais de Porto Alegre vão participar do trabalho de vacinação aos sábados. A ação denominada “POA precisa de todos nós. Seja um voluntário” busca ajudar os profissionais da saúde pública. Os detalhes sobre a ação foram debatidos em um encontro com os Chefes de Gabinete das secretarias municipais na tarde desta terça-feira (22).

Cerca de 45 funcionários do serviços públicos, social, desenvolvimento econômico, entre outros, estão apoiando as equipes na conferência de documentos e no cadastro de dados no sistema. A primeira ação-teste do voluntariado de servidores ocorreu no sábado (19) e teve resultado positivo: 2.010 doses de vacinas foram aplicadas. Os servidores que participaram receberam um certificado de voluntário.

Nos próximos sábados, os voluntários irão participar da vacinação em três drive-thrus: Pucrs, Big Sertório e Big Barra, das 8h30min às 17h. Serão 15 servidores em cada um dos pontos. Eles também poderão convidar um familiar ou amigo para entrar na rede.