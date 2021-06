O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciou nesta sexta-feira (18) pela manhã que a capital fluminense estará com os cariocas maiores de 18 anos vacinados contra a Covid-19 até 31 de agosto. A antecipação tem como base a previsão de entrega de remessas dos imunizantes por parte do Ministério da Saúde.