Vacinação contra Covid-19 em Porto Alegre ocorre em unidade no bairro Bom Jesus neste domingo

ampliada para mulheres de 54 anos nesse sábado A vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre neste domingo (13) ocorre na unidade móvel de saúde, das 9h às 13h, que estará na Escola Estadual de Ensino Médio Antão de Faria (rua Bom Jesus, 505), bairro Bom Jesus. A vacinação da primeira dose contra Covid-19 foi(12). O atendimento segue também para homens e mulheres com 55 anos ou mais. Confira o serviço completo abaixo.

As faixas etárias se somam aos grupos que vêm sendo imunizados pela Secretaria Municipal de Saúde: profissionais da educação infantil, fundamental e do ensino médio e profissionalizante das redes municipal, estadual e privada, pessoas com deficiência permanente de 18 anos ou mais e pessoas com comorbidades a partir de 18 anos.

As vacinas oferecidas serão AstraZeneca (todos os públicos, exceto gestantes e puérperas) e Pfizer (dose 1 exclusiva para gestantes e puérperas).

Vacinação neste domingo, dia 13:

Onde: Unidade Móvel de Saúde

Horário: das 9h às 13h

Endereço: Escola Estadual de Ensino Médio Antão de Faria (rua Bom Jesus, 505), bairro Bom Jesus

Documentos: As pessoas com 55 anos ou mais e mulheres de 54 anos têm de apresentar documento de identidade e comprovante de residência em Porto Alegre para receber a dose. Para profissionais da educação, é necessário documento de identidade com foto e CPF, contracheque ou crachá e declaração da instituição ao qual o profissional está vinculado. Para segunda dose, documento de identidade e carteira de vacinação com registro da primeira aplicação.

Comprovação:

Pessoas com comorbidades: Atestado médico, laudo médico, prescrição de medicamentos de uso contínuo, de acordo com o agravo.

Pessoas com deficiência (PCD): Documento que comprove a deficiência. Além de laudo médico, pode ser cartão de transporte público especial, cartão de estacionamento para PCD.

Gestantes e puérperas com comorbidades: Carteira da Gestante.

Gestantes e puérperas sem comorbidades: Atestado médico.

Gripe - Pessoas que receberam a dose da vacina contra gripe devem aguardar 14 dias para fazer a primeira ou segunda dose da vacina Covid-19. O primeiro dia a ser contado é o seguinte ao da aplicação.