Rio Grande do Sul passa de 29,6 mil óbitos devido à Covid-19

Com mais 129 mortes relatadas neste sábado (12) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Rio Grande do Sul verifica 29.613 óbitos devido ao coronavírus. Foram ainda confirmados 5,4 mil novos casos, alcançado o número de 1.148.015.

Conforme a pasta, são 1.095.472 pacientes recuperados (95% do total infectado) e 22.847 (2%) que estão sendo acompanhados. Quanto a hospitalizações por causa da Covid-19, foram registradas 91.909. No momento, a taxa de ocupação de leitos de UTIs no Estado é de 87,9%, o que representa 3.032 pacientes em 3.449 leitos.

Até o meio-dia desse sábado, o monitoramento das UTIs de Porto Alegre, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, indicava 384 pacientes com casos de Covid-19 confirmados e utilizando leitos de UTIs. A soma de casos suspeitos e confirmados de coronavírus, com pessoas necessitando de UTI ou já nesses leitos, totalizava 407 pessoas. A lotação dos leitos disponíveis em Porto Alegre registrava o indicador de 89,53%. Quatro hospitais na Capital operavam com 100% ou mais de suas capacidades de leitos de UTIs comprometidas: o da Restinga, Clínicas, Cristo Redentor e o Ernesto Dornelles.