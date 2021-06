RS registra mais de 10 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas

Com 14 regiões em alerta devido à piora de indicadores da pandemia , o Rio Grande do Sul confirma a notificação de mais de 10 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas. Segundo o painel da Secretaria Estadual da Saúde, os registros chegam a 1,131 milhão de infectados em 15 meses de crise sanitária nesta quarta-feira (9).

Foram ainda mais 136 mortes pela doença, o que elevou a 29.218 o número total de óbitos.

A mais recente região a entrar na condição de alerta, dentro do novo sistema de monitoramento da pandemia, foi Bagé, que tem incidência de 414,7 casos confirmados por 100 mil habitantes na semana passada, aumento de 32,8% frente ao período anterior. É a quarta maior entre as 21 regiões Covid-19 na última semana com média 48,8% superior à estadual.

O Gabinete de Crise manteve em alerta as regiões de Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e Uruguaiana.

A quarta-feira indicou ainda um leve aumento na taxa de ocupação geral de UTIs, chegando a 88,3%, patamar que é preocupante e chega em limites críticos. São 3.047 pacientes em 3.449 leitos disponiveis nas unidades em todo o Estado. Doentes confirmados para Covid-19 passaram de um número de 1.878 nesa terça-feira (8) para 1.920 nesta quarta.

Em relação a 30 dias, o patamar atual de uso de leitos intensivos por casos do novo coronavírus é 20% superior. Em 10 de maio, eram 1.610 pacientes com a doença.