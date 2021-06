Rio Grande do Sul registra mais 216 óbitos por Covid-19 nesta terça

O Rio Grande do Sul confirmou mais 216 óbitos por Covid-19 nesta terça-feira (7). As cidades com maior número de mortes foram Porto Alegre, com 24, Uruguaiana, com 11, Canoas, com 10 e Gravataí, com 7. Com isso, o número total de vítimas fatais do novo coronavírus chegou a 28.765 no Estado.

Conforme o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), nas últimas 24 horas, foram computados 3.013 novos casos de Covid-19. Já são 1.121.887 gaúchos infectados desde o início da pandemia, em março de 2020. Os casos recuperados chegam a 1.074.998, ou 96% das pessoas que já tiveram contato com o vírus. Ainda existem 17.726 doentes em acompanhamento.

A taxa de ocupação das UTIs continua elevada e chegou a 87,6%. São 3.018 pacientes com diversas enfermidades, entre elas Covid (são 1.877 casos da infecção), para 3.449 leitos de UTI.

Em Porto Alegre, a ocupação geral é de 88,7% nas UTIs, com maiores pressões na estrutura no Hospital São Lucas, com 108% de lotação, Pronto Socorro (HPS), Cristo Redentor e Restinga, com 100% de lotação em cada um.

