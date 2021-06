Rio Grande do Sul soma mais de 1 milhão e 100 mil casos de Covid-19

Nesta sexta-feira (4), foram registradas 54 mortes por conta do novo coronavírus, que, desde março de 2020, já matou 28.663 pessoas em todo o Rio Grande do Sul. Somando outros 1.261 novos casos de Covid-19, o Estado já conta com 1.105.566 infectados pela doença desde o início da pandemia. Neste período, o novo coronavírus atingiu 125,7 mil pessoas na Capital.

Nesta sexta, Pelotas foi a cidade com maior número de novos casos (234) entre os 467 municípios do Estado, seguida por Cachoeira do Sul, que teve 109 notificações de testagens positivas. Porto Alegre contou com 18 casos confirmados, e as demais cidades também tiveram poucos registros.

Conforme boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde, até agora 1.056.899 pessoas conseguiram se curar da doença e atualmente 19.924 estão em tratamento. Destas, 1.851 estão em unidades de tratamento intensivo.

Com a chegada do frio, nos hospitais gaúchos a taxa de ocupação das UTIs já é de 88,1%, com 3.009 pacientes internados em 3.417 leitos.