RS registra 5.978 novos casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou 5.978 novos casos positivos de Covid-19 nesta quinta-feira (3). Também foram registrados 125 óbitos decorrentes do vírus. Assim, o Estado chega a 1.104.487 casos positivos, e 28.609 óbitos desde o início da pandemia.

A taxa de ocupação das UTIs em hospitais do Rio Grande do Sul chegou a 86,2%, com 2.945 pacientes distribuídos entre os 3.417 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O número é um pouco menor se comparado com os 87,9% registrados na quarta-feira (2). São 21.836 pessoas em acompanhamento da doença, e 1.053.962 são casos recuperados.

Caxias do Sul foi a cidade que mais registrou novos casos, com 383. Logo atrás vieram Passo Fundo com 247 casos, Canoas com 225, Bento Gonçalves com 167 e São Leopoldo com 166. O maior número de óbitos foi Porto Alegre, com 16, seguido por Canoas, com 11, São Leopoldo, com 8, e Passo Fundo, com 7.

O Rio Grande do Sul é o quarto estado em número de casos registrados no Brasil, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Dentre os infectados pela doença, se registrou um total de 33.163 casos de Covid-19 entre profissionais de saúde desde o início da pandemia. Também há registro de 22.158 casos entre imigrantes, e 1.553 casos em pessoas privadas de liberdade.