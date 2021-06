Taxa de ocupação das UTIs do Rio Grande do Sul sobe para quase 88%

A taxa de ocupação das UTIs em hospitais do Rio Grande do Sul - que chegou a beirar os 70% no início de maio - segue crescendo, e nesta quarta-feira (2) alcançou o patamar de 87,9%, com 3.003 pacientes ocupando os 3.417 leitos disponíveis. Conforme o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, destes, a maioria (1.827) é portador de Covid-19.

já foram confirmados 1.098.542 casos de contaminados desde o início da pandemia. Atualmente 20.347 pessoas estão em acompanhamento da doença, enquanto outras 1.049.631 conseguiram se recuperar. Somadas as 7.769 notificações do dia, em todo o Estadode contaminados desde o início da pandemia. Atualmente 20.347 pessoas estão em acompanhamento da doença, enquanto outras 1.049.631 conseguiram se recuperar.

Nesta quarta, Santa Maria (474) e Passo Fundo (400) foram os municípios que mais registraram novos casos. A Capital teve 148 casos confirmados. Na Serra gaúcha, Caxias do Sul foi a cidade com mais testes positivados no dia, somando 290 notificações.

Também houve registro de 130 mortes no Estado, aumentando o volume de óbitos por decorrência do novo coronavírus no RS, totalizando 28.484 desde março do ano passado. Neste período, 87.509 pessoas precisaram ser hospitalizadas para tratar a Covid-19 no Estado.