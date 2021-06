Porto Alegre inicia vacinação de professores da rede estadual e privada

Nesta quarta-feira (2), Porto Alegre dá inicio à vacinação de profissionais da rede estadual da educação infantil e ensino fundamental. Já na quinta (3), será a vez da aplicação em professores das escolas privadas da Capital. Os imunobiológicos disponíveis são da Astrazeneca e Pfizer e estarão disponíveis em 14 unidades de saúde (veja os locais na lista no fim do texto).

Aos professores e funcionários da rede estadual, serão 12 unidades de saúde funcionando das 8h às 17h para a aplicação da primeira dose. Quem buscar as unidades deverá apresentar declaração da instituição ao qual o profissional está vinculado, além do documento de identidade com foto e CPF.

Já os professores da rede privada poderão procurar duas unidades, das 8h ás 16h, e o atendimento será dividido por ordem alfabética da inicial do nome. Na Unidade de Saúde IAPI, serão atendidas pessoas com primeiro nome iniciando pelas letras de A até L. Professores cujo nome se inicia pelas letras M a Z deverão procurar a Unidade de Saúde Modelo. Será necessária a apresentação de declaração de vínculo emitida pela Secretaria Municipal de Educação (Smed), documento com foto e contracheque. Ao todo, 3,5 mi profissionais receberão a imunização nesta etapa.

A Capital vacinou mais de 3 mil professores da rede do ensino público municipal nesta terça-feira (1). O número representa metade do público estimado, que totaliza 6 mil pessoas.

Onde profissionais da rede estadual devem procurar primeira dose da vacina

US Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 - Bairro Belém Novo

Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

US Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Centro de Saúde Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Centro Histórico

Centro de Saúde Modelo - Avenida Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

US Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Centro de Saúde IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo da Areia

US Glória - Avenida Oscar Pereira, 3229 – Glória

US Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

US Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

US São Carlos - Avenida Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

US Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

Onde profissionais da rede privada devem procurar primeira dose da vacina

Letra A até L

US IAPI- R. Três de Abril, 90 - Passo d'Areia

Letra M até Z