Exército distribui 13.300 medicamentos para intubação no RS

Nesta terça (1º) e quarta-feira (2), o 3º Grupamento Logístico do Exército realiza a distribuição de mais um lote de medicamentos, atendendo à solicitação de apoio à Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul (SES). São cerca de 13.300 medicações destinadas a pacientes em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), no tratamento da Covid-19, que serão entregues para 42 hospitais, em 41 cidades no Rio Grande do Sul.

Segundo a SES, neste lote serão entregues haloperidol, lidocaína, suxametônio e dexmedetomidina, itens que fazem parte do chamado kit intubação. As instituições contempladas prestam serviço pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e foram escolhidas com base no levantamento semanal dos estoques desses insumos realizado pela SES com a rede hospitalar.

Até agora, foram entregues aos hospitais gaúchos mais de 630 mil unidades de medicamentos, adquiridos pelo Ministério da Saúde e pelo governo do Estado desde o início da pandemia.