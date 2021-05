Espírito Santo monitora três pessoas por suspeita de infecção pela variante indiana

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo está monitorando três hóspedes vindos da Índia que apresentaram sintomas da covid-19 e podem estar infectados pela variante indiana. Um dos viajantes já recebeu o resultado positivo para covid-19 nesta sexta-feira, 28, e agora aguarda a análise da Fiocruz para identificar a possível infecção pela nova cepa.

Segundo o governo do Espírito Santo, o Estado solicitou prioridade à Fiocruz e espera que no prazo de cinco dias possam dar a resposta sobre a variante que infectou o hóspede da Índia.

Em pronunciamento, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou que o governo do Estado decidiu interditar o hotel para evitar uma eventual propagação da variante. "Nós estamos fazendo a gestão de alguns passageiros que vieram da Índia e com suspeita de estarem contagiados com covid-19. Um já está confirmado. O que estamos verificando agora é se essa pessoa tem a variante indiana ou não. O governo do Estado, junto com o município, já isolou o hotel onde essas pessoas estão. Estamos identificando e contatando quem essas pessoas tiveram contato para fazer todo o isolamento e evitar qualquer contágio com a variante indiana", afirmou Casagrande.

Além disso, de acordo com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, as 94 pessoas que estavam no hotel - 52 adultos e cinco crianças hospedados e 37 funcionários - farão o teste RT-PCR para identificar a presença do vírus. Se der positivo, o material irá para a Fiocruz, que fará a análise e confirmará a existência de uma variante e qual seria ela.

"Acho que todos aqui acompanham a preocupação mundial com essa variante do vírus, da possibilidade de causar grandes surtos nos países onde ele se instala. O hotel não recebe mais clientes, ninguém mais o acessa, tinha evento previsto que já foi cancelado e as pessoas que estão hospedadas só vão sair depois de autorização das autoridades sanitárias ali presentes", reforçou Reblin.

Agência Estado