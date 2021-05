Porto Alegre amplia vacina para pessoas com deficiência a partir de 45 anos; veja quem mais pode se vacinar no fim de semana

Pessoas com deficiência permanente terão a faixa de vacinação contra a Covid-19 ampliada no fim de semana, em Porto Alegre, para 45 anos ou mais. O grupo será imunizado com a primeira dose da vacina Astrazeneca. Também seguem sendo vacinadas pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais, com deficiência cadastradas no plano Benefício de Prestação Continuada a partir de 18 anos, pessoas com HIV e Síndrome de Down a partir de 18 anos, e profissionais de saúde e de apoio à saúde.

As doses estarão disponíveis em diferentes locais no fim de semana. No sábado (29), serão nove unidades de saúde para a aplicação da primeira dose, 17 unidades de saúde para segunda dose e o drive-thru da Pucrs que aplicará as duas doses. No domingo (30), serão ofertadas as duas doses na unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Confira a lista completa dos locais em cada dia no fim do texto.

A Capital ampliou a lista de comorbidades para vacinação contra a Covid-19 . Agora, são 30 os grupos de comorbidades ou condições de saúde prioritárias para vacinação. Para se vacinar neste grupo, é preciso apresentar comprovante das comorbidades de acordo com os critérios do Ministério da Saúde. No caso da segunda aplicação, é necessário levar o documento com CPF e a carteira de vacinação recebida na primeira dose.

devem aguardar até terça-feira, quando a vacinação Pfizer será retomada Não haverá oferta de segunda dose da Coronavac nem da Pfizer em nenhum dos locais durante o fim de semana. As gestantes e puérperas com ou sem comorbidade, mas com indicação médica,. Os demais que ainda não completaram o ciclo vacinal também devem aguardar para receber a segunda dose do imunizante.

Locais para vacinação contra Covid-19 no sábado (29)

Unidades de Saúde, das 9h às 15h

Primeira dose da vacina da Astrazeneca

Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 – Bairro Belém Novo

Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

CF Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo da Areia

Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Modelo - Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Segunda dose da vacina da Astrazeneca

Assis Brasil - Av. Assis Brasil, 6615 - Bairro Sarandi

Bananeiras - Av. Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício Borges

Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 – Bairro Belém Novo

Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

CF Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Chácara da Fumaça - Estrada Martim Félix Berta, 2432 - Bairro Mario Quintana

Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo da Areia

Ilha da Pintada Av. Presidente Vargas, 390 - Bairro Arquipélago Ilha da Pintada

Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Modelo - Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Moradas da Hípica - Rua Geraldo Tollens Linck, 235 - Bairro Aberta dos Morros

Navegantes - Av. Pres. Franklin Roosevelt, 5 - Bairro Navegantes

Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 2442 - Bairro Tristeza

Vila Ipiranga - Rua Alberto Silva, 1830 - Bairro Vila Ipiranga

Primeira e segunda doses da vacina AstraZeneca

Drive-thru, das 9h às 13h

Drive-thru da Pucrs - acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da Pucrs.

Locais para vacinação contra Covid-19 no domingo (30)

Unidade móvel, das 9h às 13h

Primeira e segunda doses da vacina Astrazeneca