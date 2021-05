Taxa de ocupação das UTIs no Rio Grande do Sul sobe para 85,3%

Na quinta-feira, era de 83,8%. A ocupação dos leitos de UTIs nos hospitais gaúchos segue crescendo, chegando a 85,3% nesta sexta-feira (28).Segundo boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), mais da metade (1.751) dos 2.913 pacientes internados em 3.417 leitos de unidades de tratamento intensivo estão infectados pelo novo coronavírus.

A Covid-19 já atingiu 1.074.821 pessoas em todo o Rio Grande do Sul desde o início da pandemia. Nesta sexta-feira, foram confirmados 695 novos casos e mais 122 mortes no Estado em decorrência da doença, totalizando 27.990 vítimas fatais entre os 497 municípios gaúchos. São 246 óbitos para cada 100 mil habitantes.

Por outro lado, 1.028.424 pessoas conseguiram se recuperar - o que equivale a 96% dos infectados -, enquanto 18.325 estão em acompanhamento. Desde março do ano passado, 84.827 indivíduos contaminados precisaram de hospitalização em algum momento, em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus.

Nesta sexta-feira, as notificações de positivados para a doença ficaram abaixo da média diária, com maior número de registros de novos casos em cidades como Porto Alegre (67), Canoas (35) e Santa Maria (35). Na última quarta-feira (26), o governo do Estado manteve alerta para oito regiões e disparou avisos para outras três e alerta para mais quatro, somando 12 regiões em alerta e sete com avisos de risco de alto contágio da doença.