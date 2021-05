Porto Alegre amplia vacina para pessoas com deficiência a partir de 55 anos; veja quem mais pode se vacinar

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre amplia a faixa da vacinação da primeira dose contra Covid-19 para pessoas com deficiência permanente com 55 anos ou mais a partir desta sexta-feira (28). Também haverá aplicação da segunda dose de Pfizer e as duas doses da Astrazeneca para os demais grupos prioritários.

A vacina segue disponível para pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência cadastradas no plano Benefício de Prestação Continuada (BPC), pessoas com HIV e Síndrome de Down a partir de 18 anos, profissionais de saúde e de apoio à saúde.

Gestantes e puérperas com comorbidade ou com indicação médica devem aguardar a disponibilidade de novas doses da Pfizer. A vacinação para esse público será retomada terça-feira (1º). Para os demais grupos, a primeira dose estará em 12 unidades de saúde, das 8h às 17h. É preciso apresentar comprovante das comorbidades, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde.

A segunda dose da Pfizer fica restrita a quem recebeu a primeira dose até o dia 7 de maio. A imunização estará disponível em 20 farmácias parceiras da SMS e em três unidades de saúde. Já a aplicação da segunda dose da AstraZeneca/Oxford será para quem recebeu a primeira há mais de 12 semanas (três meses), em 33 unidades de saúde.