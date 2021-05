Falta de Coronavac prejudica aplicação de segundas doses em Porto Alegre nesta quinta

vacinas Coronavac O estoque dedisponíveis para a imunização do público apto a receber a segunda dose já está prestes a acabar em Porto Alegre. Nesta quinta-feira (27), já faltaram doses para aplicação nos postos Modelo, IAPI e Santa Marta, que estariam vacinando ao longo do dia. A vacinação com esse imunizante, fabricado pelo Instituto Butantan, permanece restrita em todo o País, por conta da falta de reposição.

Instituto Butantan retomou a produção da vacina, No entanto, na madrugada desta quinta oapós receber 3 mil litros do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA). O processo estava paralisado desde 14 de maio por falta da matéria-prima. A previsão é de que mais 5 milhões de doses possam ser entregues ao Ministério da Saúde.

Na Capital, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a equipe da prefeitura mantém uma operação diária de remanejo de doses para reposição de vacinas nos locais onde é registrada falta, devido à grande demanda. No entanto, esse processo é condicionado à disponibilidade dos imunizantes, escassa no caso da Coronavac. "O esforço é para que se reponha o mais rapidamente o estoque com a quantidade estimada para a demanda no local", explica a assessoria da SMS.

De acordo com a pasta, o município também segue registrando falta de vacinas AstraZeneca/Oxford para aplicação de primeiras doses. No entanto, nova remessa do imunizante é esperada para esta sexta-feira (27).

Rio Grande do Sul ultrapassa 6 milhões de doses recebidas. Segundo a Secretaria Estadual da Sáude (SES), as vacinas começaram a ser distribuídas às regiões nesta quinta. Com novo lote,

Já as doses da Pfizer, também prestes a acabar em Porto Alegre, serão repostas na próxima terça-feira (1).