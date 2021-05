Trabalhadores em escola promovem ato no Largo Glênio Peres

A Associação dos Trabalhadores/as em Educação do Município de Porto Alegre (Atempa) realizará na manhã desta quarta-feira (26) um ato no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, chamado de aula aberta.

No local os professores e trabalhadores de escolas em geral debaterão a greve da categoria, que está em andamento com adesão parcial, e reforçará os pedidos de fim de aulas presenciais até que ocorra a vacinação da categoria. No ato, de acordo com Marcus Vianna, diretor da Atempa, um professor de biologia estará no local explicando à população os riscos de contaminação em salas de aula e outros temas relativos à doença e a transmissão.

Apesar de estar com greve decretada, Vianna diz que a adesão é apenas parcial e que a maior parte dos professores está em sala de aula. A Secretaria Municipal de Educação diz apenas que a adesão é “baixíssima”.