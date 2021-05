Interior do Rio Grande do Sul recebe primeira remessa de vacinas da Pfizer

O governo do Rio Grande do Sul entregou nesta segunda-feira (24) a primeira remessa da vacina contra a Covid-19 da Comirnaty/Pfizer-Biontech para o interior gaúcho. Foram distribuídas 80.844 - do total de 108.264 em estoque - para 407 municípios, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Também foram enviadas seringas e soro fisiológico.

Voos da segurança estadual auxiliaram a SES no transporte das vacinas. Um helicóptero da Polícia Civil levou lotes às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) de Santa Maria e de Alegrete. O avião King Air, da Brigada Militar (BM), parou em cinco destinos: Erechim (levando o carregamento para a 11ª e 6ª CRS), Palmeira das Missões (15ª e 2ª CRS), Santo Ângelo (9ª, 12ª, 14ª e 17ª CRS), Bagé (7ª CRS) e Pelotas (3ª CRS).

As vacinas da Pfizer distribuídas nesta segunda serão utilizadas para a primeira dose de pessoas com deficiência permanente, com entre 18 e 59 anos, cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC). O BPC, do governo federal, é pago a pessoas com deficiência (público estimado em 42.570), pessoas com comorbidades na faixa etária de 38 e 39 anos (58.994 pessoas, sendo que acima dessa idade as doses já foram disponibilizadas pelo Estado) e gestantes com ou sem comorbidades.

O imunizante Comirnaty/Pfizer-Biontech tem características diferenciadas de armazenamento, manuseio e aplicação. As cidades gaúchas receberam as doses refrigeradas, entre 2°C e 8°C. A vacina sobrevive cinco dias (120 horas) nessa temperatura.

Carregamentos de cidades que optaram por não receber as vacinas da Pfizer nesta segunda ficarão reservados na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, para entrega posterior.