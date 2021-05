Rio Grande do Sul chega a 27.399 mortes devido à Covid-19

Com mais 113 óbitos divulgados neste sábado (22) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Rio Grande do Sul registra 27.399 mortes por causa do novo coronavírus. Foram ainda confirmados 4.975 novos casos, alcançado o número de 1.059.068.

De acordo com a pasta, são 1.011.080 pacientes recuperados (95% do total infectado) e 20.508 (2%) que estão sendo acompanhados. Quanto a hospitalizações devido à Covid-19, foram registradas 81.204. No momento, a taxa de ocupação de leitos de UTIs no Estado é de 80%, o que representa 2.735 pacientes em 3.417 leitos.

Até o meio-dia deste sábado, o monitoramento das UTIs de Porto Alegre, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, indicava 367 pacientes com casos de Covid-19 confirmados e ocupando leitos de UTIs. A soma de casos suspeitos e confirmados de coronavírus, com pessoas necessitando de UTI ou já nesses leitos, totalizava 386 pessoas.

A lotação dos leitos disponíveis em Porto Alegre registrava o indicador de 83,51%. Dois hospitais na Capital operavam com mais de 100% de sua capacidade de leitos de UTIs comprometidas: o Pronto Socorro e o Ernesto Dornelles.