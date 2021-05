Porto Alegre terá vacinação contra Covid-19 em mais locais neste fim de semana

A imunização contra a Covid-19 prossegue em Porto Alegre neste fim de semana. No sábado (22), serão cinco pontos de vacinação disponíveis, os drive-thrus da Pucrs, do Big Sertório e do Big Barra Shopping Sul, além das unidades de saúde Assis Brasil e Tristeza. Já no domingo (23), haverá aplicação de vacina somente na unidade móvel da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que estará na Esplanada da Restinga.

Em todos os locais estarão sendo ofertadas a primeira e segunda doses do imunizante da AstraZeneca e a segunda dose da Coronavac. Os drive-thrus atendem das 9h às 17h, e as as unidades de saúde e a unidade móvel funcionarão das 9h às 15h.

A segunda dose da Coronavav estará disponível a quem recebeu a primeira aplicação antes do dia 4 de abril, e para os idosos com mais de 60 anos.

Já a vacina da Oxford/AstraZeneca será ofertada a pessoas com deficiência com 59 anos ou mais, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde, trabalhadores de apoio de serviços de saúde, profissionais da segurança, pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades, pessoas com deficiência cadastradas no Programa Benefício de Prestação Continuada, com Síndrome de Down e aquelas vivendo com HIV/Aids.

A segunda dose desse imunizante é destinada a pessoas que tomaram a primeira há mais de 12 semanas.

Para receber a segunda dose é necessário apresentar documento de identidade com CPF e cartão de vacinação recebido na primeira vacinação. Para a primeira aplicação, além de documento com foto e comprovante de residência, são requeridos documentos comprobatórios da comorbidade ou demais condições do grupo prioritário.

Onde se vacinar no fim de semana:

Segunda dose da Coronavac

Sábado (22)

Nos drive-thrus do Big Barra Shopping Sul (avenida Diário de Notícias, 300), Big Sertório (rua Dona Alzira, estacionamento do Sam's Club) e da Pucrs (avenida Ipiranga, 6681), ds 9h às 17h.

Nas unidades de Saúde da Tristeza (avenida Wenceslau Escobar, 2442) e da Assis Brasil (av. Assis Brasil, 6.615), das 9h às 15h.

Domingo (23)

Na Unidade Móvel da SMS, na Restinga (Esplanada da Restinga, em frente a Escola de Samba EM da Restinga.)

Doses 1 e 2 da AstraZeneca/Oxford:





Sábado (22)

Domingo (23)