Serviço de vacinação: veja quem pode se imunizar em Porto Alegre nesta sexta

Nesta sexta-feira (21), Porto Alegre amplia a vacinação contra a Covid-19 a pessoas com deficiência permanente com 59 anos ou mais, que passam a integrar o grupo prioritário, que inclui ainda as pessoas com comorbidades a partir de 18 anos. Esse público terá três locais para a imunização, os drive-trhus Big Barra Shopping Sul, Big Sertório e o Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana. Ainda estarão sendo vacinados com a segunda dose da Coronavac os que receberam a primeira vacina até 21 de março, e com a primeira dose os idosos com 60 anos ou mais, em 15 pontos de vacinação - 12 unidades de saúde e em três drive-thrus.

Também podem procurar a primeira dose (D1) nesses locais remanescentes os grupos de idosos a partir de 60 anos, profissionais da saúde e trabalhadores de apoio de serviços de saúde, pessoas com deficiência cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 18 anos, além das pessoas com Síndrome de Down e com HIV/Aids, ambos com 18 anos ou mais.

A vacina disponível na D1 é a AstraZeneca/Oxford, e é exigido documento comprobatório da atividade laboral ou da comorbidade, além de documentos oficiais com foto e CPF. Pessoas com deficiência devem ainda apresentar documento que comprove a condição (PCD), como cartão de transporte público especial e cartão de estacionamento para PC, além de laudo médico.

Para o grupo da segunda dose da Coronavac (D2) serão 15 locais para aplicação da vacina, e 36 postos para receber a D2 da Astrazeneca. A regra de imunização definida pela prefeitura mantém a vacinação de todas as pessoas acima de 60 anos e inclui as demais que estão com doses em atraso, como os profissionais de saúde e apoio de qualquer idade. Para estes, o escalonamento se dará pela data de aplicação da primeira dose, que deve ter ocorrido até o dia 21 de março.

A imunização ocorre em 12 unidades de saúde e nos três drive-thrus, não havendo atendimento na tenda no estacionamento do shopping Bourbon Country.

A D2 da AstraZeneca/Oxford também está disponível para pessoas que iniciaram o esquema vacinal há mais de 12 semanas. Neste caso, o imunizante está disponível em 33 unidades de saúde, além dos drive-thrus. Para receber a segunda dose é necessário apresentar documento de identidade com CPF e cartão de vacinação recebido no ato da primeira dose.

Locais para 1ª dose:

Nos drive-thrus do Big Barra Shopping Sul (avenida Diário de Notícias, 300) e Big Sertório (rua Dona Alzira, estacionamento do Sam's Club), das 9h às 17h.

Centro de Saúde Modelo (rua Jerônimo de Ornelas, 55), das 8h às 17h

Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Saúde Vila dos Comerciários (rua Moab Caldas, 400, área 11, bairro Santa Tereza) ou SAE do Centro de Saúde Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, 5º andar - Centro Histórico), das 8 às 17h, para pessoas com HIV

Locais para 2ª dose da Coronavac:

- Nos Drive-thrus da Pucrs (avenida Ipiranga, 6681), Big Barra Shopping Sul (avenida Diário de Notícias, 300) e Big Sertório (rua Dona Alzira, estacionamento do Sam's Club), das 9h às 17h

- Nos 12 postos de vacinação, das 8h às 17h:

US Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 - Bairro Belém Novo

US Álvaro Difini - Rua Alvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

US Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Centro de Saúde Sta Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Bairro Centro Histórico

Centro de saúde Modelo - Avenida Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

US Sta Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Centro de Saúde IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo da Areia

US Glória - Avenida Oscar Pereira, 3229 - Glória

US Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

US Camaquã- Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

US São Carlos - Avenida Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

US Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

Locais para 2ª dose da AstraZeneca/Oxford: