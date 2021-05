Vacinados contra a Covid-19 no Brasil chegam a 40,3 milhões; 19,06% da população

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 19, a 40.365.246, o equivalente a 19,06% da população total. Nas últimas 24 horas, 467.406 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.