Porto Alegre amplia locais para vacina a partir de 18 anos de grupo com comorbidades

A prefeitura de Porto Alegre mantém a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades nesta quinta-feira (20). A ampliação para esse grupo, por enquanto, será nos locais para receber a vacina: serão 33 unidades de saúde, 21 farmácias credenciadas e três drive-thrus (veja lista abaixo). Não haverá atendimento na tenda do estacionamento do shopping Bourbon Country.

Pessoas com 60 anos ou mais também podem procurar os locais de vacinação. Os profissionais da saúde e trabalhadores de apoio de serviços de saúde, pessoas com deficiência cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 18 anos, além das pessoas com Síndrome de Down e aquelas vivendo com HIV/Aids (ambos com 18 anos ou mais) também podem procurar as unidades de vacinação.

Para receber a dose é preciso apresentar documento de identificação com CPF, comprovante de residência em Porto Alegre e atestado, laudo médico ou receita (com cópia) comprovando a comorbidade para garantir a imunização.

vacina Coronavac foi ampliada para pessoas com 60 anos ou mais Já a aplicação da segunda dose danesta quinta. A imunização acontece em 12 unidades de saúde e no drive-thru no estacionamento da Pucrs, Big Barra Shopping Sul e Big Sertório.

Locais para tomar a primeira dose:

Nas 33 unidades de saúde , das 8h às 17h

, das 8h às 17h Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Saúde Vila dos Comerciários (rua Moab Caldas, 400, área 11, bairro Santa Tereza)

SAE do Centro de Saúde Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, 5º andar - Centro Histórico), das 8h às 17h, para pessoas com HIV

Nas 21 farmácias parceiras , das 9h às 17h (exceto a Panvel do Iguatemi, que abre às 10h), para pessoas com comorbidades de 18 anos ou mais. É preciso levar original e cópia também do documento de identidade, que será retida.

, das 9h às 17h (exceto a Panvel do Iguatemi, que abre às 10h), para pessoas com comorbidades de 18 anos ou mais. É preciso levar original e cópia também do documento de identidade, que será retida. Drive-thru das 9h às 17h

-Pucrs - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 – ao lado do Museu da PUCRS – Partenon

-Big Barra Shopping Sul - Acesso pela av. Diário de Notícias

-Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam’s Club - Sarandi

Locais para tomar a segunda dose da Coronavac: