Rio Grande do Sul ultrapassa 27 mil óbitos por Covid-19

o RS tinha quase 26 mil mortes O registro de 130 mortes nesta quarta-feira (19) levou o Rio Grande do Sul a ultrapassar a marca de 27 mil óbitos em decorrência da Covid-19. Desde o início da pandemia, 27.031 pessoas foram vítimas fatais da doença. Há menos de um mês, no dia 10 de maio,

Ao todo, o número de infectados no decorrer do período de março de 2020 até agora já é de 1.043.927, com incidência em 100% dos 497 municípios gaúchos. Do total de casos, 999.737 (96%) conseguiram se recuperar. Outros 17 mil (2%) seguem em acompanhamento. Nesta quarta-feira, outros 6.053 casos foram confirmados.

Conforme o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos está em 78,3%. Do total de 2.670 pacientes internados em 3.412 leitos de unidades de tratamento intensivo, 1.594 são portadores do novo coronavírus.

Dentre os infectados pela doença, 32.474 são profissionais da Saúde, 21.230 são imigrantes e 1.469 são pessoas privadas de liberdade. Nesta quarta-feira, ocorreram 212 notificações de positivados em Porto Alegre, 254 em Caxias do Sul, 223 em Canoas, 270 em Santa Maria, 202 em Passo Fundo, 168 em Pelotas, 138 em Uruguaiana e 126 em Gravataí - citando os municípios com maior incidência de novos casos.