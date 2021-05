RS recebe nova remessa e distribuição de doses da Pfizer será ampliada para o Interior

Mais 39.780 doses da vacina da Pfizer chegaram ao Rio Grande do Sul na noite desta quarta-feira (19). O lote será somado à remessa de 69.030 em estoque na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) e será enviado, nas próximas semanas, para o interior do Estado.

As doses da Pfizer serão utilizadas para imunizar pessoas com deficiência, comorbidades na faixa etária de 39 e 38 anos e gestantes e puérperas com comorbidades e/ou gestantes ou puérperas que apresentem indicação médica após avaliação de risco/benefício.

vai suprir segunda dose da Coronavac que está em atraso Mais cedo, outra remessa de doses de Coronavac e AstraZeneca também desembarcou em Porto Alegre. O carregamentono Estado.